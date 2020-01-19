Ротару после слухов о страшной болезни дала жару на комбинате

После шумихи вокруг возможной серьезной болезни Софии Ротару певица выступила в Запорожской области.

Артистка спела для днепрорудненцев в честь 50-летия Запорожского железно-рудного комбината.

Торжество прошло 17 января. В этот день на комбинате состоялось награждение десятки лучших работников.

На юбилее кроме Ротару и Виктора Романченко побывали главные акционеры ЗЖРК и даже посол Словацкой Республики в Украине пан Марек Шафин.

Ротару зажгла публику энергичным выступлением на сцене.

Кроме того, в Инстаграм появились фото с мероприятия. Глядя на них можно с уверенностью сказать, что в свои 72 года София Ротару выглядит прекрасно, она полна энергии и здоровья. На снимках без фотошопа и фильтров легендарная певица блистает:

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети поползли слухи о том, что София Ротару якобы проходит курс химиотерапии.

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