Ротару после обвинений в немощности легла под елку

Певица София Ротару, которую недавно музыкальный критик Сергей Соседов назвал немощной, легла под елку.

Фото появилось в Инстаграм певицы.

"С наступающими праздниками, дорогие мои! Удачи и хорошего настроения!" - подписан снимок.

Ротару лежит под елкой в подушках.

На еще одном снимке собралась вся семья певицы: сын Руслан Евдокименко с женой и их дети София и Анатолий (внуки Ротару).

Соседов в программе "Звезды сошлись" жестко высказался о старых звездах, в том числе о Ротару, назвав их немощными и заявив, что они не должны больше выходить на сцену. Потому что, по словам Соседова, выступать в таком состоянии и виде на публику – это позорить профессию.

Софии Ротару 72 года.

Кстати, когда ей было 68 лет, был инцидент - она упала под елку в Москве.

Смотрите также на OBOZREVATELфото, как любовник внучки Ротару бегал абсолютно голым по улице.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!