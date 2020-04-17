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17 апреля • обновлено в 18:21
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Ротару показала, как выглядела ее мать: архивное фото растрогало сеть

3.2т
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Украинская певица София Ротару поделилась с поклонниками архивным фото своей мамы Александры Ивановны.

Соответствующий черно-белый снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем мама Ротару изображена в платке и блузе, сидя за столом.

София Ротару

София Ротару

Фото: instagram/sofiarotaru.official

"Сегодня моей маме исполнилось бы 100 лет. Скучаю по тебе. Светлая память!" – написала Ротару.

Мама Софии Ротару

Мама Софии Ротару

Фото: instagram/sofiarotaru.official

"Какая же красивая, как и вы", "По фото видно, что очень добрые глаза у вашей мамы", "Светлая память", "Она всегда с вами", "Достойная мама достойной дочери", – прокомментировали публикацию поклонники певицы.

Ротару показала, как выглядела ее мать: архивное фото растрогало сеть
Ротару показала, как выглядела ее мать: архивное фото растрогало сеть
Ротару показала, как выглядела ее мать: архивное фото растрогало сеть
Ротару показала, как выглядела ее мать: архивное фото растрогало сеть

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в семье Софии Ротару произошло горе – умер муж ее младшей сестры Лидии – Сергей Хлябич.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
София Ротару
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
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hunt andres
hunt andres
И мама красивая и Софа бесподобна. Вот только не хохлушка:-)
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