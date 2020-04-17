Ротару показала, как выглядела ее мать: архивное фото растрогало сеть

Украинская певица София Ротару поделилась с поклонниками архивным фото своей мамы Александры Ивановны.

Соответствующий черно-белый снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем мама Ротару изображена в платке и блузе, сидя за столом.

София Ротару Фото: instagram/sofiarotaru.official

"Сегодня моей маме исполнилось бы 100 лет. Скучаю по тебе. Светлая память!" – написала Ротару.

Мама Софии Ротару Фото: instagram/sofiarotaru.official

"Какая же красивая, как и вы", "По фото видно, что очень добрые глаза у вашей мамы", "Светлая память", "Она всегда с вами", "Достойная мама достойной дочери", – прокомментировали публикацию поклонники певицы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в семье Софии Ротару произошло горе – умер муж ее младшей сестры Лидии – Сергей Хлябич.

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