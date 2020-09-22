Ротару показала архивное фото с мужем в годовщину брака и растрогала сеть

Знаменитая украинская певица София Ротару растрогала пользователей сети архивным фото с покойным мужем Анатолием Евдокименко.

Соответствующий черно-белый снимок артистка опубликовала на личной странице в Instagram, в честь 52-ой годовщины их брака с любимым. Отметим, что пара поженилась 22 сентября в 1968 году.

"Есть вечная любовь", – прокомментировала публикацию Ротару.

Публикация изрядно растрогала подписчиков Софии Михайловны. В комментариях пользователи поддержали кумира.

"Ваша семья – пример!", "Самая красивая пара", "Вы настоящий пример. С годовщиной", "Плачу! Как больно, что после смерти людей остаются лишь воспоминания", "Вы очень сильная женщина", "Мы вас очень сильно любим и уважаем!" – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, советская и украинская звезда София Ротару показала свой особняк под Киевом, стоимость которого превышает миллион долларов.