Ротару не хочет, чтобы ее внучка Соня выходила замуж: певица назвала причину

73-летняя украинская певица София Ротару считает, что ее внучке Соне Евдокименко еще рано выходить замуж. По словам артистки, сначала девушке нужно получить образование.

Знаменитость уверена, что Соня достигнет многого в будущем и у нее все получится. Об этом Ротару заявила в интервью для программы "Світське життя" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, певица рассказала, что знакома с избранником своей внучки Сони. Но она считает, что девушка еще совсем юная и выходить замуж ей рано.

Ротару отметила, что сначала Соня должна закончить учебу, получить соответствующее образование, а все остальное у нее получится.

София Ротару и ее внуки bigmir)net

Кроме того, артистка добавила, что все же это судьба ее внучки и она сама будет решать о своих планах.

Напомним, София Ротару – это советская и украинская эстрадная певица. Лауреат премии Ленинского комсомола. Народная артистка СССР.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее София Ротару приехала в Украину из России и выступила в "Вечернем квартале". Концерт студии "Квартал 95" состоялся 22 декабря в Киеве.