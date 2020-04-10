РосСМИ сообщили о коронавирусе у Корчевникова: у ведущего ответили

Мария Дидык Люди 21:58, 10.04.2020

Российские СМИ сообщили, что у телеведущего и генерального директора канала "Спас" Бориса Корчевникова обнаружили коронавирус.

Так, якобы несколько дней назад ведущий пришел на съемки "со всеми признаками больного человека". Представители Корчевникова ответили, на заявления журналистов, пишет "СтарХит".

Помощница гендиректора канала "Спас" опровергла информацию, заявив, что он попросту находится на самоизоляции.

"Нет, это не правда. С ним все в порядке. Он, как и большинство из сотрудников "Спаса", работает дома", — сообщили в пресс-службе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что у российской певицы Надежды Бабкиной, которую госпитализировали и якобы ввели в медикаментозную кому, не обнаружили коронавирус. Сообщается, что сейчас певица находится на лечении в стационаре с пневмонией, состояние стабильное с положительной динамикой.

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