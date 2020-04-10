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10 апреля • обновлено в 22:35
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РосСМИ сообщили о коронавирусе у Корчевникова: у ведущего ответили

2.3т
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Российские СМИ сообщили, что у телеведущего и генерального директора канала "Спас" Бориса Корчевникова обнаружили коронавирус.

Так, якобы несколько дней назад ведущий пришел на съемки "со всеми признаками больного человека". Представители Корчевникова ответили, на заявления журналистов, пишет "СтарХит".

РосСМИ сообщили о коронавирусе у Корчевникова: у ведущего ответили

Помощница гендиректора канала "Спас" опровергла информацию, заявив, что он попросту находится на самоизоляции.

"Нет, это не правда. С ним все в порядке. Он, как и большинство из сотрудников "Спаса", работает дома", — сообщили в пресс-службе.
РосСМИ сообщили о коронавирусе у Корчевникова: у ведущего ответили

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что у российской певицы Надежды Бабкиной, которую госпитализировали и якобы ввели в медикаментозную кому, не обнаружили коронавирус. Сообщается, что сейчас певица находится на лечении в стационаре с пневмонией, состояние стабильное с положительной динамикой.

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Автор
Мария Дидык
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