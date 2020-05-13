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13 мая • обновлено в 16:28
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РосСМИ рассекретили молодого возлюбленного 64-летней Андрейченко: как выглядит

8.9т
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Российская актриса Наталья Андрейченко встречается с бизнесменом Романом, который моложе ее на 22 года.

Как пишет издание 7дней.ru, 42-летний мужчина – бизнесмен, владелец органического кафе в Мексике, а также питомника для диких животных. Кроме того, Роман является видеооператором.

Наталья Андрейченко

Наталья Андрейченко

Instagram @natalya_andreychenko

Издание сообщает, что 64-летняя актриса познакомилась с мужчиной во время съемок. Пара встречается уже несколько лет. Сейчас Наталья и Роман живут вместе в резиденции артистки в Канкуне.

Наталья Андрейченко с новым возлюбленным

Наталья Андрейченко с новым возлюбленным

7days.ru

Кроме того, издание опубликовало совместные фотографии пары, которые были сделаны в 2014 году.

"У них серьезные отношения. Наталья знакома с мамой Романа и его сестрой, они дружат. Роман удивительно нежно заботится о любимой, готов всегда подставить мужское плечо. Смотреть на них – одно удовольствие!", – цитирует инсайдера 7дней.ru.

Наталья Андрейченко с новым возлюбленным

Наталья Андрейченко с новым возлюбленным

7days.ru

Наталья Андрейченко с новым возлюбленным

Наталья Андрейченко с новым возлюбленным

7days.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как Наталья Андрейченко выглядела в молодости и как она изменилась с тех пор.

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Автор
Анна Михно
Персона
Наталья Андрейченко
Место
Россия
Тег
Новости России
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