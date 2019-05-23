РосСМИ раскопали удаленные из сети фото жены Зеленского

Российские СМИ опубликовали раритетные фото первой леди Украины Елены Зеленской с ее старой страницы в социальной сети Instagram. Она удалила прежний аккаунт после того, как ее муж Владимир Зеленский стал президентом Украины.
Ранее Елена Зеленская часто рассказывала о семейной жизни поклонникам и публиковала фото из личного архива, пишет "Стархит".
Владимир и Елена Зеленские
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Так, на страничке первой леди можно было найти редкие фото со свадьбы. Невеста выбрала белое платье с пышной юбкой, которое было декорировано узором из розовых цветов.
Свадьба Владимира и Елены Зеленских
starhit.ru
Свадьба состоялась 6 сентября 2003 года
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Елена Зеленская
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Елена Зеленская на отдыхе
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Елена Зеленская с мужем
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Елена Зеленская
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Редкое селфи супругов
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Елена Зеленская и ее подруга
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Елена Зеленская с подругой
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Елена Зеленская и артисты "Студии Квартал-95"
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Елена и Владимир Зеленские и Дмитрий Комаров
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Елена Зеленская
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Елена Зеленская и актеры студии "Квартал 95"
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Елена Зеленская с семьей
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Елена Зеленская с мужем и дочкой
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Владимир Зеленский
starhit.ru
Как ранее писал OBOZREVATEL, Елена Зеленская рассказывала, как готовится к роли первой леди Украины. Супруга пятого президента Украины Петра Порошенко Марина Порошенко в свою очередь дала несколько советов Елене, порекомендовав ей никого не слушать и делать то, что чувствует сердце.
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