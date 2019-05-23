РосСМИ раскопали удаленные из сети фото жены Зеленского

Российские СМИ опубликовали раритетные фото первой леди Украины Елены Зеленской с ее старой страницы в социальной сети Instagram. Она удалила прежний аккаунт после того, как ее муж Владимир Зеленский стал президентом Украины.

Ранее Елена Зеленская часто рассказывала о семейной жизни поклонникам и публиковала фото из личного архива, пишет "Стархит".

Владимир и Елена Зеленские starhit.ru

Так, на страничке первой леди можно было найти редкие фото со свадьбы. Невеста выбрала белое платье с пышной юбкой, которое было декорировано узором из розовых цветов.

Свадьба Владимира и Елены Зеленских starhit.ru

Свадьба состоялась 6 сентября 2003 года starhit.ru

Елена Зеленская starhit.ru

Елена Зеленская на отдыхе starhit.ru

Елена Зеленская с мужем starhit.ru

Елена Зеленская starhit.ru

Редкое селфи супругов starhit.ru

starhit.ru

Елена Зеленская и ее подруга starhit.ru

Елена Зеленская с подругой starhit.ru

Елена Зеленская и артисты "Студии Квартал-95" starhit.ru

starhit.ru

Елена и Владимир Зеленские и Дмитрий Комаров starhit.ru

Елена Зеленская starhit.ru

Елена Зеленская и актеры студии "Квартал 95" starhit.ru

Елена Зеленская с семьей starhit.ru

Елена Зеленская с мужем и дочкой starhit.ru

Владимир Зеленский starhit.ru

Как ранее писал OBOZREVATEL, Елена Зеленская рассказывала, как готовится к роли первой леди Украины. Супруга пятого президента Украины Петра Порошенко Марина Порошенко в свою очередь дала несколько советов Елене, порекомендовав ей никого не слушать и делать то, что чувствует сердце.

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