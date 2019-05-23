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РосСМИ раскопали удаленные из сети фото жены Зеленского

9.1тЧитать материал на украинском

Российские СМИ опубликовали раритетные фото первой леди Украины Елены Зеленской с ее старой страницы в социальной сети Instagram. Она удалила прежний аккаунт после того, как ее муж Владимир Зеленский стал президентом Украины.

Ранее Елена Зеленская часто рассказывала о семейной жизни поклонникам и публиковала фото из личного архива, пишет "Стархит".

Владимир и Елена Зеленские

Владимир и Елена Зеленские

starhit.ru

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Так, на страничке первой леди можно было найти редкие фото со свадьбы. Невеста выбрала белое платье с пышной юбкой, которое было декорировано узором из розовых цветов.

Свадьба Владимира и Елены Зеленских

Свадьба Владимира и Елены Зеленских

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Свадьба состоялась 6 сентября 2003 года

Свадьба состоялась 6 сентября 2003 года

starhit.ru

Елена Зеленская

Елена Зеленская

starhit.ru

Елена Зеленская на отдыхе

Елена Зеленская на отдыхе

starhit.ru

Елена Зеленская с мужем

Елена Зеленская с мужем

starhit.ru

Елена Зеленская

Елена Зеленская

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Редкое селфи супругов

Редкое селфи супругов

starhit.ru

РосСМИ раскопали удаленные из сети фото жены Зеленского

starhit.ru

Елена Зеленская и ее подруга

Елена Зеленская и ее подруга

starhit.ru

Елена Зеленская с подругой

Елена Зеленская с подругой

starhit.ru

Елена Зеленская и артисты "Студии Квартал-95"

Елена Зеленская и артисты "Студии Квартал-95"

starhit.ru

РосСМИ раскопали удаленные из сети фото жены Зеленского

starhit.ru

Елена и Владимир Зеленские и Дмитрий Комаров

Елена и Владимир Зеленские и Дмитрий Комаров

starhit.ru

Елена Зеленская

Елена Зеленская

starhit.ru

Елена Зеленская и актеры студии "Квартал 95"

Елена Зеленская и актеры студии "Квартал 95"

starhit.ru

Елена Зеленская с семьей

Елена Зеленская с семьей

starhit.ru

Елена Зеленская с мужем и дочкой

Елена Зеленская с мужем и дочкой

starhit.ru

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

starhit.ru

Как ранее писал OBOZREVATEL, Елена Зеленская рассказывала, как готовится к роли первой леди Украины. Супруга пятого президента Украины Петра Порошенко Марина Порошенко в свою очередь дала несколько советов Елене, порекомендовав ей никого не слушать и делать то, что чувствует сердце.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персоны
Елена ЗеленскаяВладимир Зеленскийстудия "95 квартал"
Место
Украина
Теги
Владимир Зеленский95 Квартал
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Комментарии на сайте не модерированы
Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Классные фотки. Чего их было удалять..?
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