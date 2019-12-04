РосСМИ подсчитали баснословные доходы Ротару: на чем зарабатывает певица

РосСМИ выяснили, сколько и на чем зарабатывает украинская певица София Ротару.

Так, недавно директор артистки заявлял, что звезда едет выступать на "Песню года" бесплатно. Однако "КП" подсчитали, что принесет Ротару "бесплатный" визит в Москву, и какой еще вид деятельности приносит доход певице.

София Ротару СтарХит

Несмотря на то, что выступление на "Песне года" не оплачивается, артисты получают другое вознаграждение – эфир в самое рейтинговое время, которое увеличивает количество приглашений на коммерческие мероприятия.

Так, известно, что одними из главных доходов Ротару являются корпоративы. За 40-минутное выступление звезда берет 60 тысяч долларов, но можно договориться и о скидке.

София Ротару КП

Еще одним видом заработка для певицы являются инвестиции. Известно, что 10 лет назад Ротару возглавила список самых успешных в коммерческом плане звезд украинского шоу-бизнеса. Тогда ее доход составил почти пять миллионов долларов в год.

Часть денег артистка инвестировала в недвижимость и другие активы, которые сейчас приносят прибыль.

София Ротару Униан

Сравнительно небольшой доход певице приносит пенсия, которая составляет около 500 долларов. Ее Ротару перечисляет девочке из Кривого Рога, страдающей врожденным заболеванием костей.

София Ротару КП

Также у Ротару есть свой отель "VILLA SOFIA" в Ялте. Правда, недавно стало известно, что отель временно закрыт на ремонт.

София Ротару 24 СМИ

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Ротару отказалась от участия в масштабном концерте "Песня года" в России из-за введения в Украине военного положения после обстрела страной-агрессором украинских кораблей и захвата военнопленных.

Недавно стало известно, что артистка примет участие в съемках музыкальной премии "Песня года", а также выступит на фестивале "Легенды ретро FM". В России накинулись на Ротару, упрекнув в желании заработать денег.

Концертный директор Сергей Лавров заявил, что артистка никогда не спонсировала АТО. По его словам, интервью сестры Лиды – полная подстава и ложь журналистов желтой прессы.

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