РосСМИ по приказу Кремля удалили новости с пародией Галкина на Путина

Ряд российских СМИ удалили со своих сайтов новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание президента РФ Владимира Путина с Сергеем Собяниным.

Новости снимали из-за звонков чиновников, пишет The Bell со ссылкой на источник в одном из изданий.

В числе изданий, которые удалили новости — Lenta.ru, Gazeta.ru, "Рамблер", а также "Московский комсомолец", агентство Regnum и сайт телеканала "360 Подмосковье".

Скриншот из сайта Lenta.ru

По словам источника, новости снимали по звонку чиновников. Звонки поступали и из мэрии, и из администрации Путина.

Видеоролик с пародией на Путина и Собянина Галкин опубликовал у себя в Instagram 28 мая — в нем он одновременно изображает обоих политиков. В пятиминутном видео шоумен высмеивает новые правила прогулок в Москве.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский актер Алексей Панин заявил, что телеканалы объявили ему бойкот из-за того, что он критиковал президента РФ Владимира Путина.