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28 апреля • обновлено в 07:55
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РосСМИ назвали неожиданную причину развода Прилучного и Муцениеце

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Российского актера Павла Прилучного раздражало то, что его жена, актриса Агата Муцениеце, вела семейный блог на YouTube и снимала артиста дома.

Об этом пишет издание 7 days.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

teleprogramma.pro

Так, как сообщается, Прилучный уставал от камер на работе и дома хотел побыть просто собой. Однако там Агата ходила за ним с камерой и заставляла сниматься для ее семейного блога, что сильно раздражало Павла.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

cosmo.ru

Кроме того, как пишут СМИ, Прилучный не стеснялся флиртовать на съемках с другими женщинами:

"Прилучный на площадке заставлял чувствовать себя желанной. Меня от него штырило. Я прекрасно знала, что у Агаты и Паши давно возник серьезный кризис", – рассказала художница по костюмам Геля Мигулова.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

КП

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Павел Прилучный впервые заговорил о скандале с избиением своей супруги, актрисы Агаты Муцениеце.

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Автор
Анна Михно
Место
Россия
Тег
Новости России
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