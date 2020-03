Россию на Евровидении представят Little Big: кто они и чем знамениты

Группа Little Big из Санкт-Петербурга, известная по хиту Skibidi, поедет от России на Евровидение-2020.

Песню, которую группа исполнит на конкурсе, пообещали представить в ближайшие дни. OBOZREVATEL предлагает узнать, кто такие Little Big, чем они известны, а также послушать самые популярные их песни.

Little Big instagram.com/littlebigband

Так, 2 марта Первый канал, занимающийся отбором представителей на Евровидение, сообщил, что группа Little Big поедет на международный песенный конкурс от России. Причем конкурсную песню пока не представили, но пообещали сделать это в ближайшие дни.

Little Big – российская рэйв-группа из Санкт-Петербурга. Она была образована в 2013 году, в ее состав входят Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров.

Сам коллектив именует себя сатирической арт-коллаборацией, которая одновременно делает ставку и на музыку, и на зрительный ряд, и на представление.

Лидер коллектива Илья Прусикин в эфире программы "Время" на Первом канале рассказал, что участники группы не верили, что у них будет возможность представлять Россию на Евровидении.

"Но раз выпал шанс, мы сделаем все, что в наших силах. А дальше – будь что будет", – сказал он и добавил, что песня будет веселой. "Не беспокойтесь, у нас все тип-топ, вы будете удивлены", – пообещал он.

Известно, что Little Big дебютировали 1 апреля 2013 года с клипом на песню Every Day I'm Drinking на YouTube. 2 июня того же года в клубе "А2" они совершили первое публичное выступление на разогреве у Die Antwoord.

"В истории Little Big вообще много случайностей – просто снимали видос на 1 апреля. Получилось, что он выстрелил. И все стали говорить: "Может, вы группу сделаете?" Но группы все равно могло не быть, если бы нас не позвали на разогрев к Die Antwoord. Мы такие: "Воу-воу, у нас нет песен". "Но у вас есть месяц". И мы написали шесть песен, сняли клипы, они разошлись. Никто не думал, что мы будем на этих песнях зарабатывать. Так вышло", – рассказал как-то Илья Прусикин в интервью Афише Daily.

Группа выпустила несколько альбомов: With Russia From Love (2014), Funeral Rave (2015), Antipositive Pt. 1, Antipositive Pt. 2 (2018). Особенно популярным стал хит Skibidi.

Little Big ездит в туры по Европе и России. "Такая [рэйв] музыка действительно востребована. Мы не вложили (в свою раскрутку, – ред.) ни единой копейки, просто снимали видео, и стали известны в Европе", – говорит Илья Прусикин.

В 2016 году клипы Little Big были отмечены на Berlin Music Video Awards 2016. Big Dick занял первое место в категории Most Trashy, а Give Me Your Money – третее место в номинации Best Performer. При этом Big Dick преодолел отметку в 35 миллионов просмотров.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, что лидер группы Little Big Илья Прусикин вспомнил, как однажды его послал Владимир Зеленский.

