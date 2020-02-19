Россиянки снялись в порноклипе Линдеманна: девушек затравили в сети

Скандальный рок-артист, лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн снял порноклип на песню Till the End, в котором приняли участие россиянки. Вскоре в сети обнародовали их страницы в соцсетях, началась травля девушек.

В частности, россиянки были вынуждены удалить свои аккаунты. Информацию о героинях скандального видео обнародовал Тelegram-каналов "Двач".

После публикации на одном из порносайтов клипа на песню Till the end, канал обнародовал ссылки на аккаунты в социальных сетях российских девушек, принимавших участие в съемках.

Тилль Линдеманн Mediasole.ru

"Тем временем Тилль Линдеманн, фронтмен и вокалист таких групп, как Rammstein и Lindemann, запилил еще один сайд-проект под названием NA CH*I. Но самое интересное заключается в том, что клип для первого трека был снят в Питере, в жанре хоррор-порно, а снялись в нем, как обычно, наши русские "Наташки", – написали авторы сообщества.

В самом клипе группа обнаженных девушек, одетых в белые маски, в различных позах занимаются сексом друг с другом и с Линдеманном, который время от времени появляется с белым от пудры лицом, в номерах роскошного отеля.

Кадр из видео

Как рассказала "Экспресс-газете" одна из снявшихся в клипе россиянок, которая пожелала сохранить анонимность, актрисы подверглись жестокой травле со стороны онлайн-организации "Мужское государство" и других сообществ.

"Съемки проходили в России, вот откуда там столько русских девушек. Но были также немки, француженки, бельгийки. Меня пригласила знакомая из самарской музыкальной тусовки. Было очень интересно, меня Тилль возил как жертву на тележке носильщика. Ни о какой порнографии я не слышала, ничего такого мне не предлагали", – пояснила девушка.

Она также подчеркнула, что в самих сексуальных сценах участвовали около пяти девушек, в то время как массовой травле подверглись несколько десятков человек.

"Рассылают всякие гадости по сетям про меня друзьям, родителям. Но это ладно – мне плевать, я ничего такого не делала. Но ведь теперь опубликован мой адрес и адрес моих подруг. Что больным людям придет в голову – никто не знает. Мне очень страшно", – заключила россиянка.

Смотрите тизер скандального клипа Till the End (18+)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее схожая ситуация сложилась вокруг клипа на песню "Рlatz eins" группы Lindemann, где также снимались россиянки. В самом клипе Тилль Линдеманн предстал в роли преступника, который похищает молодых девушек и запирает их у себя в подвале. Сексуальные сцены в цензурированной версии клипа были скрыты при монтаже, однако в сети был также опубликован и полный вариант видеоролика.

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