Россиянка потратила 3 млн, чтобы стать похожей на Бузову: как выглядит сейчас

Поклонница популярной российской певицы Ольги Бузовой потратила три миллиона рублей на то, чтобы стать похожей на своего кумира.

Об это девушка рассказывает на своей странице в соцсети TikTok, где у нее ник Небузова.

Фанатка уверяет, что мечтала о такой внешности, как у Ольги, поэтому исправила форму носа, а также контур лица.

За преображениями девушки в TikTok следит почти 100 тысяч подписчиков. Кроме того, недавно поклонница Бузовой создала аккаунт в Instagram, где также делится видео, которые снимает под песни певицы.

Примечательно, что многие пользователи отрицательно реагируют на желанию девушки быть похожей на Ольгу Бузову.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ольга Бузова жестко наехала на россиян, которые вместо соблюдения режима самоизоляции отправились на шашлыки, не думая об угрозе коронавируса.