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22 апреля • обновлено в 14:40
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Россиянка потратила 3 млн, чтобы стать похожей на Бузову: как выглядит сейчас

1.7т
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Поклонница популярной российской певицы Ольги Бузовой потратила три миллиона рублей на то, чтобы стать похожей на своего кумира.

Об это девушка рассказывает на своей странице в соцсети TikTok, где у нее ник Небузова.

Россиянка потратила 3 млн, чтобы стать похожей на Бузову: как выглядит сейчас

Фанатка уверяет, что мечтала о такой внешности, как у Ольги, поэтому исправила форму носа, а также контур лица.

За преображениями девушки в TikTok следит почти 100 тысяч подписчиков. Кроме того, недавно поклонница Бузовой создала аккаунт в Instagram, где также делится видео, которые снимает под песни певицы.

Примечательно, что многие пользователи отрицательно реагируют на желанию девушки быть похожей на Ольгу Бузову.

Россиянка потратила 3 млн, чтобы стать похожей на Бузову: как выглядит сейчас
Россиянка потратила 3 млн, чтобы стать похожей на Бузову: как выглядит сейчас
Россиянка потратила 3 млн, чтобы стать похожей на Бузову: как выглядит сейчас
Россиянка потратила 3 млн, чтобы стать похожей на Бузову: как выглядит сейчас
Россиянка потратила 3 млн, чтобы стать похожей на Бузову: как выглядит сейчас

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ольга Бузова жестко наехала на россиян, которые вместо соблюдения режима самоизоляции отправились на шашлыки, не думая об угрозе коронавируса.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персона
Ольга Бузова
Место
Россия
Тег
Новости России
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
нужно было просто головой сильно удариться и все.
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