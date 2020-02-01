Россиянка получила "Порно-Оскар" в США: горячие фото 23-летней звезды кино для взрослых

Российская порноактриса Юлия Чиркова 25 января получила престижную награду ежегодной премии AVN Awards, которую дают за достижения в кино для взрослых.

Девушке 23 года и она работает под псевдонимом Джиа Лисса (Jia Lissa). OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как она выглядит.

Юлия Чиркова, или Джиа Лисса instagram.com/jialissareal

Церемония вручения премии AVN Awards, которую еще называют "Оскаром" в порноиндустрии, прошла в Лас-Вегасе, США. Причем в этом году россиянам досталось сразу четыре статуэтки.

Так, Юлия Чиркова, или Джиа Лисса, получила награду в номинации "Лучшая групповая сцена секса в иностранном фильме".

Юлия Чиркова (Джиа Лисса) instagram.com/jialissareal

Юлия Чиркова (Джиа Лисса) instagram.com/jialissareal

При этом в ленте для взрослых с Юлией также снимались афроамериканский порноактер Джейсон Лав и американка Элла Хьюс.

Юлия Чиркова (Джиа Лисса) instagram.com/jialissareal

Юлия Чиркова (Джиа Лисса) instagram.com/jialissareal

Россиянка была представлена еще в двух номинациях – "Лучшая лесбийская сцена секса в иностранном фильме" и "Лучшая новая иностранная актриса".

Известно, что Юлия Чиркова родилась 1 сентября 1996 года в Ижевске, Республика Удмуртия, Россия.

Юлия Чиркова (Джиа Лисса) instagram.com/jialissareal

Юлия Чиркова (Джиа Лисса) instagram.com/jialissareal

Рост девушки – 165 см, вес – 50 кг. Она окончила музыкальную школу по классу акустической гитары, играла в школьных спектаклях.

Юлия Чиркова (Джиа Лисса) instagram.com/jialissareal

Юлия Чиркова (Джиа Лисса) instagram.com/jialissareal

В фильмах для взрослых она снимается с 2017 года. В 2018-м Джиа Лисса начала сотрудничество со порностудией Vixen.

Тогда же она получила свою первую награду – премию XBIZ Europa Award.

Юлия Чиркова (Джиа Лисса) instagram.com/jialissareal

Юлия Чиркова (Джиа Лисса) instagram.com/jialissareal

Юлия Чиркова (Джиа Лисса) instagram.com/jialissareal

Отметим, награду AVN Awards получил еще один россиянин, причем сразу в трех номинациях. Это актер Алексей Маетный, известный как Маркус Дюпри.

Премия AVN Awards была основана в 1984 году журналом Adult Video News, она имеет репутацию "Порно-Оскара" – самой весомой награды в индустрии фильмов для взрослых.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российскую порноактрису Любовь Бушуеву, известную под псевдонимом Лола Тейлор, обвинили в пропаганде нацизма. Так, звезда нарисовала картину с соответствующей символикой и выставила ее на продажу.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!