Россиянка, которой муж отрубил руки, удивила реакцией на скандал с Тодоренко

Жительница Серпухова (Россия) Маргарита Грачева, которой в 2017 году муж из ревности отрубил кисти рук, отреагировала на скандал с телеведущей Региной Тодоренко из-за ее слов о домашнем насилии.

Так, на странице в Instagram женщина опубликовала новый пост, в котором заявила, что не согласна с позицией звезды.

Маргарита Грачева Instagram @margoritka1211

По мнению Грачевой, публичный человек должен нести ответственность за свои высказывания:

"Я, конечно, считаю такую позицию совершенно неверной и публичный человек должен нести двойную ответственность за свои слова, тем более с миллионной аудиторией! Но больше всего из всей этой ситуации мне не хочется получить войны и кучу негативных комментариев, как в сторону Регины, так и пострадавших от домашнего насилия".

Маргарита призналась, что сама не осозновала масштабы проблемы, пока не столкнулась лично:

"Я надеюсь, что такие высказывания – это неправильная трактовка мыслей и незнание, непонимание масштабности проблемы домашнего насилия. К сожалению, этого очень много, и я сама не осознавала всей глобальности, пока лично не столкнулась с насилием! Я против травли и нападения на человека, я за то, чтобы Регине Тодоренко помочь и рассказать о домашнем насилие".

Маргарита Грачева Instagram @margoritka1211

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Маргарита Грачева, которой муж из ревности отрубил кисти рук, выходит замуж. Об этом она рассказала в своей книге "Счастлива без рук". По словам девушки, она пока не хочет афишировать имя своего избранника.