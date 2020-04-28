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28 апреля • обновлено в 15:35
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Россиянка, которой муж отрубил руки, удивила реакцией на скандал с Тодоренко

5.7т
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Жительница Серпухова (Россия) Маргарита Грачева, которой в 2017 году муж из ревности отрубил кисти рук, отреагировала на скандал с телеведущей Региной Тодоренко из-за ее слов о домашнем насилии.

Так, на странице в Instagram женщина опубликовала новый пост, в котором заявила, что не согласна с позицией звезды.

Маргарита Грачева

Маргарита Грачева

Instagram @margoritka1211

По мнению Грачевой, публичный человек должен нести ответственность за свои высказывания:

"Я, конечно, считаю такую позицию совершенно неверной и публичный человек должен нести двойную ответственность за свои слова, тем более с миллионной аудиторией! Но больше всего из всей этой ситуации мне не хочется получить войны и кучу негативных комментариев, как в сторону Регины, так и пострадавших от домашнего насилия".

Маргарита призналась, что сама не осозновала масштабы проблемы, пока не столкнулась лично:

"Я надеюсь, что такие высказывания – это неправильная трактовка мыслей и незнание, непонимание масштабности проблемы домашнего насилия. К сожалению, этого очень много, и я сама не осознавала всей глобальности, пока лично не столкнулась с насилием! Я против травли и нападения на человека, я за то, чтобы Регине Тодоренко помочь и рассказать о домашнем насилие".

Маргарита Грачева

Маргарита Грачева

Instagram @margoritka1211

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Маргарита Грачева, которой муж из ревности отрубил кисти рук, выходит замуж. Об этом она рассказала в своей книге "Счастлива без рук". По словам девушки, она пока не хочет афишировать имя своего избранника.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персона
Регина Тодоренко
Место
Россия
Тег
Новости России
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