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/Люди

"Россияне — злобные уродцы!" Панин сделал новое заявление

1.7тЧитать материал на украинском

Актер Алексей Панин, который ранее назвал россиян "упырями и злобными уродцами", объяснил, что значили его слова и кому они были адресованы.

По словам актера, он ругал людей, которые призывают уничтожать геев и лесбиянок, называют больных ДЦП детей "уродами", а также выбрасывают мусор из окна машины на Садовом кольце. Об этом он рассказал в интервью "Звезде".

"Россияне — злобные уродцы!" Панин сделал новое заявление

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"Я ругал людей, которые позволяют себе призывать уничтожать геев и лесбиянок, я ругал людей, которые выбрасывают помойку из окна машины на Садовом кольце, я ругал людей, которые больных детишек с ДЦП позволяют себе называть уродами. Я говорил об этом. Я оскорбил конкретных людей, о которых я сказал. Ни один адекватный нормальный человек на меня не обиделся", - заявил Панин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алексей Панин заявил, что это Россия – это единственная страна в мире, кроме КНДР, куда нет желания возвращаться. Также он назвал РФ "грязным и гомофобным государством".

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Хай лани широкополі і Дніпро і кручі, стануть вам поперек горла москалі їб@чі !
Хай лани широкополі і Дніпро і кручі, стануть вам поперек горла москалі їб@чі !
Быть может, тот облезлый кот был раньше негодяем, А этот (Панин) милый человек был раньше добрым псом.
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