Россияне после Крыма и Донбасса посягнули еще и на борщ, – Кондратюк

Obozrevatel Люди 13:27, 8.11.2020 Обновлено: 13:36, 8.11.2020

Украинский телеведущий Игорь Кондратюк дал комментарий по поводу борьбы кулинара Евгения Клопотенка за украинское национальное блюдо – борщ.

Поскольку Россия пыталась украинский борщ приписать к своим достижениям, в интервью для издания "Телеграф" звезда заявил, что поддерживает Клопотенко за его попытку запатентовать наименование и принадлежность этого блюда Украине.

Телеведущий утверждает, что Россия после Крыма и Донбасса посягнули еще и на украинский борщ.

"После разговора буду следить за попыткой Евгения Клопотенка занести борщ в перечень украинских национальных достояний! Надеюсь, так оно и будет. Потому что россияне после Крыма и Донбасса посягнули еще и на борщ! На наш украинский, черт их подери, борщ!" – высказался продюсер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Игорь Кондратюк высказался относительно его позиции к России.

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