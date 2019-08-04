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"Россия убивает украинцев!" Брежневу шокировало кладбище в Киеве: сеть вскипела

1.2т Читать материал на украинском

Певица Вера Брежнева, которая переехала в Россию, рассказала о своей недавней поездке в Украину.

На своей странице в Instagram она написала, что в Киеве сходила на кладбище и проведала могилу отца.

"По дороге к его месту с каждым годом становится все больше подобных каменных плит. Иногда я посматриваю на имена, фамилии, даты и надписи на них. И тут я остановилась, как вкопанная... На одной из плит было написано: "Любовь спасёт мир..." Только эта фраза, прописные три слова с тремя точками", – рассказала артистка.

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"Пока нас любят – мы вечны. И эти три слова тому подтверждение", – добавила она.

"Россия убивает украинцев!" Брежневу шокировало кладбище в Киеве: сеть вскипела

instagram/ververa

Некоторые подписчики заметили, что таким образом Брежнева намекнула на свою ранее популярную песню с названием "Любовь спасет мир".

"Ну вы же не подумали, что это фраза из вашей песни? Она и до вас была. Корону снимаем", – возмутился один из пользователей сети.

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В комментариях к посту также прокомментировали войну РФ с Украиной. Среди фанатов артистки нашлись и приверженцы "русского мира".

"Любовь уже спасает мир, так как мир гибнет. Жизни превращаются в плиты! Братский народ идёт войной на братский народ. Мир нуждается в спасении", – сказано в одном из комментариев.

"Россия убивает украинский народ", – ответил другой подписчик.

"Россия убивает украинцев!" Брежневу шокировало кладбище в Киеве: сеть вскипела

Скрин комментариев

"Россия убивает украинцев!" Брежневу шокировало кладбище в Киеве: сеть вскипела

Скрин комментариев

"Россия убивает украинцев!" Брежневу шокировало кладбище в Киеве: сеть вскипела

Скрин комментариев

"Россия убивает украинцев!" Брежневу шокировало кладбище в Киеве: сеть вскипела

Скрин комментариев

На днях я была в Киеве и поехала проведать папу... По дороге к его месту с каждым годом становится все больше подобных каменных плит.. Иногда я посматриваю на имена, фамилии, даты и надписи на них. И тут я остановилась, как вкопанная... на одной из плит было написано: Любовь спасёт мир... Только эта фраза... Прописные три слова с тремя точками. Пока нас любят - мы вечны. И эти три слова тому подтверждение. #любовьспасетмир #люблю #помню

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Вера Брежнева продемонстрировала грудь в откровенном топе, за что ее раскритиковали в сети.

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Персона
Вера Брежнева
Место
Украина
Теги
Новости России шоу-бизнес Instagram
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