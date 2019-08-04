"Россия убивает украинцев!" Брежневу шокировало кладбище в Киеве: сеть вскипела

Певица Вера Брежнева, которая переехала в Россию, рассказала о своей недавней поездке в Украину.
На своей странице в Instagram она написала, что в Киеве сходила на кладбище и проведала могилу отца.
"По дороге к его месту с каждым годом становится все больше подобных каменных плит. Иногда я посматриваю на имена, фамилии, даты и надписи на них. И тут я остановилась, как вкопанная... На одной из плит было написано: "Любовь спасёт мир..." Только эта фраза, прописные три слова с тремя точками", – рассказала артистка.
"Пока нас любят – мы вечны. И эти три слова тому подтверждение", – добавила она.
instagram/ververa
Некоторые подписчики заметили, что таким образом Брежнева намекнула на свою ранее популярную песню с названием "Любовь спасет мир".
"Ну вы же не подумали, что это фраза из вашей песни? Она и до вас была. Корону снимаем", – возмутился один из пользователей сети.
В комментариях к посту также прокомментировали войну РФ с Украиной. Среди фанатов артистки нашлись и приверженцы "русского мира".
"Любовь уже спасает мир, так как мир гибнет. Жизни превращаются в плиты! Братский народ идёт войной на братский народ. Мир нуждается в спасении", – сказано в одном из комментариев.
"Россия убивает украинский народ", – ответил другой подписчик.
Скрин комментариев
Скрин комментариев
Скрин комментариев
Скрин комментариев
На днях я была в Киеве и поехала проведать папу... По дороге к его месту с каждым годом становится все больше подобных каменных плит.. Иногда я посматриваю на имена, фамилии, даты и надписи на них. И тут я остановилась, как вкопанная... на одной из плит было написано: Любовь спасёт мир... Только эта фраза... Прописные три слова с тремя точками. Пока нас любят - мы вечны. И эти три слова тому подтверждение. #любовьспасетмир #люблю #помню
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Вера Брежнева продемонстрировала грудь в откровенном топе, за что ее раскритиковали в сети.
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