"Россия убивает украинцев!" Брежневу шокировало кладбище в Киеве: сеть вскипела

Певица Вера Брежнева, которая переехала в Россию, рассказала о своей недавней поездке в Украину.

На своей странице в Instagram она написала, что в Киеве сходила на кладбище и проведала могилу отца.

"По дороге к его месту с каждым годом становится все больше подобных каменных плит. Иногда я посматриваю на имена, фамилии, даты и надписи на них. И тут я остановилась, как вкопанная... На одной из плит было написано: "Любовь спасёт мир..." Только эта фраза, прописные три слова с тремя точками", – рассказала артистка.

"Пока нас любят – мы вечны. И эти три слова тому подтверждение", – добавила она.

instagram/ververa

Некоторые подписчики заметили, что таким образом Брежнева намекнула на свою ранее популярную песню с названием "Любовь спасет мир".

"Ну вы же не подумали, что это фраза из вашей песни? Она и до вас была. Корону снимаем", – возмутился один из пользователей сети.

В комментариях к посту также прокомментировали войну РФ с Украиной. Среди фанатов артистки нашлись и приверженцы "русского мира".

"Любовь уже спасает мир, так как мир гибнет. Жизни превращаются в плиты! Братский народ идёт войной на братский народ. Мир нуждается в спасении", – сказано в одном из комментариев.

"Россия убивает украинский народ", – ответил другой подписчик.

Скрин комментариев

Скрин комментариев

Скрин комментариев

Скрин комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Вера Брежнева продемонстрировала грудь в откровенном топе, за что ее раскритиковали в сети.

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