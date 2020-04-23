Россия решила вернуть "проданную" Японии Чебурашку

Российская киностудия "Союзмультфильм" намерена вернуть права на использование образа Чебурашки, которые были предоставлены Японии 16 лет назад.

Вопрос о возврате прав на Чебурашку может быть вынесен на государственный и межправительственный уровень, пишет "Интерфакс".

"Право на использование образа Чебурашки предыдущим руководством киностудии было предоставлено японской компании 16 лет назад. На данный момент относительно срока действия договора и его условий у российской и японской сторон существуют серьезные разногласия, поскольку мы считаем текущую версию договора недействительной, о чем уведомили японцев", - сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

"Сложность состоит в том, что текущий договор составлен согласно японскому законодательству и все разбирательства, в том числе, в судебном порядке должны быть реализованы в Японии и потребуют привлечения серьезных финансовых средств", - подчеркнула Слащева.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Японии мультипликаторы выпустили первый короткометражный 3D-мультфильм о приключениях Чебурашки и крокодила Гены.

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