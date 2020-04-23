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24 апреля • обновлено в 00:15
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Россия решила вернуть "проданную" Японии Чебурашку

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Российская киностудия "Союзмультфильм" намерена вернуть права на использование образа Чебурашки, которые были предоставлены Японии 16 лет назад.

Вопрос о возврате прав на Чебурашку может быть вынесен на государственный и межправительственный уровень, пишет "Интерфакс".

Россия решила вернуть "проданную" Японии Чебурашку

"Право на использование образа Чебурашки предыдущим руководством киностудии было предоставлено японской компании 16 лет назад. На данный момент относительно срока действия договора и его условий у российской и японской сторон существуют серьезные разногласия, поскольку мы считаем текущую версию договора недействительной, о чем уведомили японцев", - сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

Россия решила вернуть "проданную" Японии Чебурашку

"Сложность состоит в том, что текущий договор составлен согласно японскому законодательству и все разбирательства, в том числе, в судебном порядке должны быть реализованы в Японии и потребуют привлечения серьезных финансовых средств", - подчеркнула Слащева.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Японии мультипликаторы выпустили первый короткометражный 3D-мультфильм о приключениях Чебурашки и крокодила Гены.

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Автор
Мария Дидык
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