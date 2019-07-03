"Россия – оккупант и мерзопакость": Кикабидзе "разнес" Кремль

Известный актер и певец Вахтанг Кикабидзе назвал Россию оккупантом, который давно нацелился на то, чтобы "раздолбить" Грузию и захватить больше территорий.

Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle, прокомментировав действия Кремля в Украине и поддержав митингующих в Тбилиси (чтобы послушать заявление артиста, проскролльте до конца страницы).

В частности, Кикабидзе пояснил, почему жители Грузии начали негодовать из-за неуважительного поведения депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.

Кикабидзе: Россия - оккупант

"Он один из первых голосовал за отделение Абхазии от Грузии. Уж очень много наших погибло во время той пресловутой войны. Никто не знал, что он приезжает. Кто же его туда посадил! Есть такое плохое слово "оккупация". И молодежь рванула туда. Я преклоняюсь перед молодыми людьми", — сказал актер.

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По словам Кикабидзе, тема России является вечной. В Абхазии и Южной Осетии идет ползучая аннексия, там постоянно передвигают границу и похищают людей. Жители находятся в оцеплении и не могут посетить церковь или могилу на другой территории.

"Это уже давно началось. Там идет такая ползучая аннексия, передвигают все время границы. Это мерзопакостно – есть такое выражение у русских. Маленькую страну погубить очень легко, большую – трудно. Не надо было им лезть в Украину. Это не маленькая страна. И они свою Родину очень любят. Это уже не маленькая Грузия", – подчеркнул актер.

Вахтанг Кикабидзе Кадр из видео

Кикабидзе добавил, что жители Грузии давно "ждут чего-то плохого". Это все вылилось в протесты, а Кремль раздражает, что они хотят в НАТО и стремятся к Западу.

"В России люди обижаются, что мы называем их оккупантами. Но как называть человека, который забирает твою землю и ставит там проволочные заграждения? Это и есть оккупация. Россиянам многим нравится политика Путина. Они считают, что он завоевывает земли для России. Это плохо обернется в один момент. Не так просто все", – сказал он.

По мнению Кикабидзе, президент России Владимир Путин собирается "посадить Грузию на цепь", но граждане этого не допустят.

"Для меня не существует человека, который не любит Родину. Для меня он не представляет ничего! Надо любит Родину больше всего. Надо положить голову ради Родины", — заявил он.

Напомним, что в августе 2008 года Кикабидзе отказался выступать в России после войны в Южной Осетии и признания Москвой независимости этой республики и Абхазии. Также он отказался от врученного президентом России ордена Дружбы народов, заявив, что уважает русский народ, но не может принимать награды и выступать с концертами там, где его "хотят побить". С тех пор он в РФ не приезжал.

Также актер выступал против агрессии России на Донбассе и аннексии Крыма, называя президента РФ Владимира Путина захватчиком. А в марте 2018 года Кикабидзе заявил, что пошел бы воевать на Донбасс,если бы не возраст.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кикабидзе поддержал протесты в Грузии. Он заявил, что правительство заслужило такую реакцию от населения, так как "начало играть с Россией в одну игру". Он также сказал, что верит в примирение своего государства с Россией.

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