Российскую порнозвезду обвинили в пропаганде нацизма: подробности

Российскую порноактрису Любовь Бушуеву, известную под псевдонимом Лола Тейлор, обвинили в пропаганде нацизма.

Так, звезда нарисовала картину с соответствующей символикой и выставила ее на продажу. Фото было опубликовано Telegram-каналом Mash.

Лола Тейлор Фото: vkfaces.com

"Красивая, умная и умеет работать с большими кисточками. Это все про нее, про актрису самых важных фильмов о любви, а теперь и художницу. Ее картина немного детская, но знающие люди называют ее искусством. Устав от наивности, Лола решила попробовать себя в социальной критике... И напоролась на траблы: подписчики углядели пропаганду нацизма", — говориться в сообщении.

Лола Тейлор Фото: Mash

Инсайдеры также отметили, что девушке грозит за это штраф и ее работу должны были изъять. Однако, по информации Telegram-канала, картина Лолы успешно продана.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский комик, звезда Сomedy Сlub Андрей Молочный, который несколько лет назад переехал в Россию, заявил, что "по Киеву толпами ходят фашисты".

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