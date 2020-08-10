Российскую певицу Риту Дакоту госпитализировали с коронавирусом

Российскую певицу Риту Дакоту, в которой с третьей попытки нашли коронавирус, срочно доставили в больницу.

Об этом знаменитость сообщила на своей странице в Instagram. По словам певицы, медики должны были навестить ее через 10 дней после обнаружения COVID-19.

"Обследовали меня, сказали, что очень мало кислорода в крови (обычно 95-100, у меня ниже 90). Срочно увезли на скорой", – рассказала Дакота.

Рита Дакота в карете скорой помощи Instagram @ritadakota

Артистка заявила, что надеется на лучшее, и призвала подписчиков бережно относиться к здоровью.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 60-летний испанский актер и сердцеед Антонио Бандерас заявил, что заразился коронавирусом.