Российскую модель застрелили: стало известно, что происходило в доме погибшей

Дядя модели Елизаветы Хлюпиной Виталий рассказал, что случилось в день ее убийства в доме на улице Приорова в Москве.

Так, по словам мужчины, он разговаривал с мамой Елизаветы Светланой по видеосвязи, когда услышал, что к ним кто-то пришел. В ходе звонка женщина обратилась к дочери и сообщила, что в дверь звонит ее бывший парень Севастьян. Дядя погибшей девушки отметил, что парень не раз угрожал ее убить, но она зачем-то открыла ему дверь, передает Telegram-канал Mash (видео смотрите ниже).

Елизавета Хлюпина (источник – Telegram-канал – Mash)

"Лиза пошла и открыла ему зачем-то дверь, хотя он грозил ей, что убьет. И вдруг Лиза начала кричать и визжать, видимо, он ее избивать начал. Света начала кричать тоже. Говорит: "Виталий, ради бога, кого-нибудь вызывай, здесь же ребенок, Виталий!" Потом телефон обрубался – и все. Потом я звонил ей и она уже не брала трубки", – вспомнил мужчина.

Елизавета Хлюпина (источник – Telegram-канал – Mash)

Напомним: стрельба произошла в квартире на улице Приорова 18 июня. Молодой человек по имени Севатьян пришел к своей бывшей возлюбленной Лизе Хлюпиной с карабином и убил ее, ее мать и четырехлетнего племянника, а потом наложил на себя руки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Москве пьяный мужчина устроил стрельбу по прохожим.