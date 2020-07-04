Российскому рэперу Элджею отменили запрет на въезд в Украину

Окружной административный суд Киева отменил запрет СБУ на въезд в Украину российскому рэперу Элджею.

Об этом говорится в решении суда от 25 июня, передает "Liga.net". По словам инсайдеров, запись якобы выступления Элджея в Коктебеле недоступна на Youtube, поэтому суд решил, что вывод о незаконном посещении Крыма безоснователен.

Элджею отменили запрет на въезд в Украину (Instagram Элджея)

Напомним: в ноябре 2018 года Служба безопасности Украины запретила Элджею въезд на три года на основании депутатского запроса нардепа 8-го созыва Владимира Парасюка. В запросе было указано, что в Youtube есть видеозапись выступления рэпера в оккупированном Крыму, в Коктебеле.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Новый канал обратился в суд с иском об отмене запрета на въезд в Украину российской артистке Екатерине Варнаве.