Российскому рэперу Басте отменили запрет на въезд в Украину

Минкульт исключил российского рэпера Басту (Василия Вакуленко) из списка лиц, которым запрещен въезд в Украину.

Такая информация была опубликована на сайте ведомства 16 сентября. Отмечается, что артиста исключили из "черного" списка по представлению Службы безопасности Украины.

"По представлению СБУ соответствующим приказом МКИП от 16 сентября Василия Вакуленко было исключено из списка. Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделена", – отметили в ведомстве.

Сообщается, что письмо от СБУ о снятии с Вакуленко запрета въезда на территорию Украины и исключении из перечня лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, поступил в министерство 31 августа 2020 года.

Напомним, что Басте запретили въезд в Украину в 2017 году сроком на три года, после того, как он посещал с концертами оккупированный Россией Крым.

Как сообщал OBOZREVATEL, Баста после объявленного запрета СБУ уверенно заявлял, что "приезжал и будет приезжать в Украину". Например, он назначал концерт на декабрь 2017 года в Киеве, который не состоялся, потому что ему не удалось прорваться в страну.