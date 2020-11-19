Российскому актеру Гребенщикову запретили въезд в Украину на три года: появилось видео его объяснений

Российскому актеру Кириллу Гребенщикову на три года запретили въезд в Украину. Это случилось после того, как он прибыл в аэропорт "Борисполь" рейсом из Минска.

По его словам, в Украине он планировал присоединиться к телевизионным съемкам. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, во время пограничного оформления сотрудники установили, что Гребенщиков незаконно посещал временно оккупированную территорию Крым, где принимал участие в съемках.

Такими действиями он нарушил требования законодательства Украины о порядке въезда на территорию Украины и выезда из нее.

Отметим, что в то же время актер наотрез отказывался признавать посещения Крыма. Но и объяснить пограничникам свое прошлогоднее пребывание там также не смог.

В итоге его не пустили в Украину и приняли решение о 3-летнем запрете на въезд в нашу страну.

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