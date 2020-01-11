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11 января • обновлено в 07:51
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Скандальной российской группе "Воровайки" запретили въезд в Украину

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Российской группе "Воровайки", которая планировал концерты в Украине, запретили въезд в страну на три года.

Так, об этом сообщили на официальной странице движения "Видсич" в Facebook. Как говорится в ответе на обращение, которое предоставили активисты, Департамент защиты национальной государственности вынес такое решение после просмотра видео, где россиянки исполняют песню под названием "Хохлы".

Группа "Воровайки"

Группа "Воровайки"

Фото: 24smi.org

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Отмечается, что также в СБУ сообщили, что направили письмо в Минкульт по необходимости внесения россиянок в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Скандальной российской группе "Воровайки" запретили въезд в Украину

Фото: facebook/vidsich

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российской блогерше Александре Митрошиной запретили въезд в Украину на три года.

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Автор
Кристина Долматова
Место
Россия
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