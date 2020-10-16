Российского писателя и пиарщика Ельцина арестовали за изнасилование несовершеннолетних

Российского писателя, бывшего руководителя пиар-кампании первого президента РФ Бориса Ельцина Дмитрия Стародубцева обвинили в изнасиловании несовершеннолетних.

Автора эротических бестселлеров арестовали на два месяца. Одна из его вероятных жертв, 23-летняя жительница Москвы заявила, что Стародубцев изнасиловал ее десять лет назад. Об этом пишет "Комсомольская правда".

56-летний мужчина заключен под стражу для выяснения обстоятельств, рассказали в Хорошевском суде Москвы. Ему вменяется часть 3 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних лиц").

Расследование началось после обращения в полицию жительницы Москвы, которая заявила, что десять лет назад ее неоднократно насиловал сожитель матери Стародубцев. Тогда ей было 13 лет.

Дмитрия Стародубцева арестовали изнасилование несовершеннолетних. Яндекс Дзен

По версии следствия, Стародубцев действовал не один, а с товарищем, с которым они вместе знакомились в соцсетях с матерями-одиночками, воспитывающими дочек дошкольного возраста.

В уголовном деле пока только два эпизода. Однако, по данным некоторых источников, жертв может быть более десятка.

"Детей запугивали и они не рассказывали о случившемся мамам. Сейчас отрабатываются все контакты обвиняемых. Ведется поиск других пострадавших", – сообщил анонимный источник.

Сам Стародубцев свою вину отрицает. В суде он заявил, что его оклеветали.

Отметим, Дмитрию Стародубцеву 56 лет. Свою карьеру он начинал журналистом, в 90-х он руководителем пиар-кампании Бориса Ельцина. Позже Стародубцев начал писать книги. В марте 2009 года роман Дмитрия Стародубцевa "Сильвин из Сильфона" попал в лонг-лист литературной премии "Национальный бестселлер". Он также является автором серии эротических изданий, в том числе скандального романа "В поисках оргазма".

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