Российского писателя и пиарщика Ельцина арестовали за изнасилование несовершеннолетних

Российского писателя, бывшего руководителя пиар-кампании первого президента РФ Бориса Ельцина Дмитрия Стародубцева обвинили в изнасиловании несовершеннолетних.

Автора эротических бестселлеров арестовали на два месяца. Одна из его вероятных жертв, 23-летняя жительница Москвы заявила, что Стародубцев изнасиловал ее десять лет назад. Об этом пишет "Комсомольская правда".

56-летний мужчина заключен под стражу для выяснения обстоятельств, рассказали в Хорошевском суде Москвы. Ему вменяется часть 3 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних лиц").

Расследование началось после обращения в полицию жительницы Москвы, которая заявила, что десять лет назад ее неоднократно насиловал сожитель матери Стародубцев. Тогда ей было 13 лет.

По версии следствия, Стародубцев действовал не один, а с товарищем, с которым они вместе знакомились в соцсетях с матерями-одиночками, воспитывающими дочек дошкольного возраста.

В уголовном деле пока только два эпизода. Однако, по данным некоторых источников, жертв может быть более десятка.

"Детей запугивали и они не рассказывали о случившемся мамам. Сейчас отрабатываются все контакты обвиняемых. Ведется поиск других пострадавших", – сообщил анонимный источник.

Сам Стародубцев свою вину отрицает. В суде он заявил, что его оклеветали.

Отметим, Дмитрию Стародубцеву 56 лет. Свою карьеру он начинал журналистом, в 90-х он руководителем пиар-кампании Бориса Ельцина. Позже Стародубцев начал писать книги. В марте 2009 года роман Дмитрия Стародубцевa "Сильвин из Сильфона" попал в лонг-лист литературной премии "Национальный бестселлер". Он также является автором серии эротических изданий, в том числе скандального романа "В поисках оргазма".

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