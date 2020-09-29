Российского музыканта Юрия Башмета госпитализировали с коронавирусом

Юля Ухина Люди 10:58, 29.09.2020 Обновлено: 11:05, 29.09.2020

Народного артиста СССР, дирижера Юрия Башмета госпитализировали в Москве с коронавирусом. Вместе с ним в больницу забрали и его супругу Наталью.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По словам инсайдеров, у артиста наблюдается одышка, врачи диагностировали у него пневмонию. Состояние Башмета оценивается как средней тяжести.

Юрий Башмет – советский и российский дирижер, педагог, общественный деятель. С 2002 года – художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия". В качестве солиста и дирижера выступает с лучшими симфоническими оркестрами мира.

Telegram-канал Mash

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый закарпатский живописец, член Национального союза художников Украины Юрий Боднар 25 сентября умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

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