Российского актера Игоря Угольникова госпитализировали из-за коронавируса

Известный российский актер и режиссер Игорь Угольников госпитализирован в одну из московских больниц из-за коронавируса. У него диагностировали двустороннюю пневмонию.

Первые симптомы COVID-19 у актера появились 23 ноября. Тогда у Угольникова пропало обоняние, и появилась ломота в теле. Через какое-то время у знаменитости стали проявляться другие симптомы заболевания в виде кашля и высокой температуры. Об этом сообщает издание "МК".

Игорь Угольников saint-petersburg.sm-news.ru

КТ показала двустороннюю пневмонию, тест на коронавирус также оказался положительным. В результате медики приняли решение госпитализировать 57-летнего актера, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Игорь Угольников – советский и российский актер и режиссер театра, кино и телевидения, сценарист, телеведущий, заслуженный артист РФ. Он снимался в таких фильмах как "Глубже", "Горе от ума", "Вечная жизнь Александра Христофорова", "Призрак" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская телеведущая, актриса и политик Ксения Собчак заявила, что заразилась коронавирусом. На данный момент она почти здорова.