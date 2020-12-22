Российского актера Гуськова внесли в "черный список" СБУ

Служба безопасности Украины внесла в "черный список" российского актера Алексея Гуськова. Как выяснилось, артист неоднократно посещал оккупированный Крым, а также откровенно поддерживал политику президента России Владимира Путина.

Кроме того, Гуськов часто был приглашенным гостем пропагандистских мероприятий Кремля. Об этом сообщили в базе "Миротворец".

Как стало известно, ранее актер на фестивале "Евразийский мост" восторженно отреагировал на то, что оккупированный Крым стал русским.

"Давайте этим фестивалем поможем еще раз связаться Крыму и с Россией, и со всем миром", – сказал Гуськов.

Отметим, что теперь российскому актеру запрещен въезд в Украину сроком на три года.

Российский актер Алексей Гуськов TVCenter.ru

Напомним, Алексей Гуськов – это советский и российский актер театра, кино и дубляжа, сценарист, продюсер. Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства, а также член партии "Единая Россия".

Он известен ролями в таких кинолентах как "Граница. Таежный роман", "Мусорщик", "Классик", "Раскаленная суббота", "Простые истины" и многих других.

Также Гуськов разразился страшилкой о том, что в детстве его соседи в Киеве из западной Украины якобы мечтали увидеть всех "москалей" в гробах.

Кроме того, он назвал украинское правительство "уродами" за то, что ему запретили въезд в страну годами ранее.

Гуськова занесли в "черный список" СБУ "Бумеранг"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российскому актеру Кириллу Гребенщикову на три года запретили въезд в Украину. Это случилось после того, как он прибыл в аэропорт "Борисполь" рейсом из Минска.