Геннадия Хазанова спасали врачи от удушья: у актера прокомментировали

Популярному российскому актеру Геннадию Хазанову стало плохо, и сейчас врачи оказывают ему экстренную помощь.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на помощницу артиста. По словам женщины, Хазанов начал задыхаться, поэтому пришлось вызвать скорую. В настоящий момент медики принимают решение о госпитализации актера.

Геннадий Хазанов (фото – kp.ru)

Как передает Telegram-канал "360", вскоре концертный директор Хазанова опровергла сообщения в СМИ о плохом самочувствии актера.

"Информация о якобы плохом самочувствии Геннадия Викторовича не соответствует действительности. Он в полном здравии, чувствует себя отлично и к врачам не обращался", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умер известный американский комик, актер и режиссер Карл Райнер. Ему было 98 лет.