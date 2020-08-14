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Российский ведущий Козырев о Путине: мы пробили дно, когда он занял престол

Елена Кордунова
Елена Кордунова
Люди
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Михаил Козырев раскритиковал Путина

Михаил Козырев раскритиковал Путина. Коллаж

С момента прихода Владимира Путина к власти в России, страна начала "пробивать дно", так как государство возглавил человек, ранее работавший на преступную организацию.

Такое мнение высказал российский журналист, ведущий и продюсер Михаил Козырев в интервью Юрию Дудю на YouTube (смотрите видео в конце новости). Он также отметил, что никогда не питал иллюзий о Путине, как президенте.

Также Козырев процитировал фразу из песни рок-группы Lumen"Я так люблю свою страну, но ненавижу государство", которая для него стала знаковой.

Козырев на шоу "вДудь" осудил Путина

Козырев на шоу "вДудь" осудил Путина Скриншот видео

"В момент прихода Путина к власти у меня вообще никаких иллюзий не было. Они исчезли в одночасье, все было понятно, еще когда он стал премьер-министром, с этого момента в России все шло только вниз. С каждым разом становилось все хуже, хуже и хуже. Поэтому, когда группа Lumen выпустила песню с фразой "Я так люблю свою страну, но ненавижу государство, именно это ощущение у меня и было. Мы, Россия, дно пробили, как только Путин занял престол", – высказался Михаил Козырев.

Он также объяснил, что его позиция связана прошлым Путина, который до ухода в политику работал в КГБ. Козырев считает эту организацию – преступной, а ее сотрудников сравнил с "мясниками".

Козырев и Дудь

Козырев и Дудь Скриншот видео

"Я судил по человеке, не видя его в деле, в первую очередь из-за КГБ. Это преступная, отвратительная организация, в которой порядочный человек работать не может. Это мое убеждение. Я не принимаю персональный выбор любого человека, который хочет в КГБ. Есть еще профессия мясника, но я не могу принять выбор человека, который хочет приставлять шокер ко лбу животного и убивать его", – добавил ведущий.

Также, по его мнению, в России необходимо полностью "перезапустить" власть, и только тогда можно будет наблюдать положительную динамику развития страны.

"В моем государстве, с таким наследством, нужно начинать с нуля. Нужно искоренить всю власть, набрать новое поколение и начать все с нулевой точки, как это сделали в Грузии. Но в нашей стране это невозможно", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Михаил Козырев заявлял, что многие годы в России ничего не изменится, ведь в то время, когда мир учится лечить рак, стремится покорить Марс и стирает границы между расами, "маленький, обиженный и отвергнутый миром сотрудник спецслужб" лишь продолжает хвастаться ядерным оружием.

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