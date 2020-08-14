Российский ведущий Козырев о Путине: мы пробили дно, когда он занял престол

С момента прихода Владимира Путина к власти в России, страна начала "пробивать дно", так как государство возглавил человек, ранее работавший на преступную организацию.

Такое мнение высказал российский журналист, ведущий и продюсер Михаил Козырев в интервью Юрию Дудю на YouTube (смотрите видео в конце новости). Он также отметил, что никогда не питал иллюзий о Путине, как президенте.

Также Козырев процитировал фразу из песни рок-группы Lumen"Я так люблю свою страну, но ненавижу государство", которая для него стала знаковой.

Козырев на шоу "вДудь" осудил Путина Скриншот видео

"В момент прихода Путина к власти у меня вообще никаких иллюзий не было. Они исчезли в одночасье, все было понятно, еще когда он стал премьер-министром, с этого момента в России все шло только вниз. С каждым разом становилось все хуже, хуже и хуже. Поэтому, когда группа Lumen выпустила песню с фразой "Я так люблю свою страну, но ненавижу государство, именно это ощущение у меня и было. Мы, Россия, дно пробили, как только Путин занял престол", – высказался Михаил Козырев.

Он также объяснил, что его позиция связана прошлым Путина, который до ухода в политику работал в КГБ. Козырев считает эту организацию – преступной, а ее сотрудников сравнил с "мясниками".

Козырев и Дудь Скриншот видео

"Я судил по человеке, не видя его в деле, в первую очередь из-за КГБ. Это преступная, отвратительная организация, в которой порядочный человек работать не может. Это мое убеждение. Я не принимаю персональный выбор любого человека, который хочет в КГБ. Есть еще профессия мясника, но я не могу принять выбор человека, который хочет приставлять шокер ко лбу животного и убивать его", – добавил ведущий.

Также, по его мнению, в России необходимо полностью "перезапустить" власть, и только тогда можно будет наблюдать положительную динамику развития страны.

"В моем государстве, с таким наследством, нужно начинать с нуля. Нужно искоренить всю власть, набрать новое поколение и начать все с нулевой точки, как это сделали в Грузии. Но в нашей стране это невозможно", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Михаил Козырев заявлял, что многие годы в России ничего не изменится, ведь в то время, когда мир учится лечить рак, стремится покорить Марс и стирает границы между расами, "маленький, обиженный и отвергнутый миром сотрудник спецслужб" лишь продолжает хвастаться ядерным оружием.

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