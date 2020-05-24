Российский рэпер из группы Bad Balance погиб при пожаре в своей квартире

Анна Михно Люди 17:05, 24.05.2020 Обновлено: 17:38, 24.05.2020

Участник российской рэп-группы Bad Balance, 43-летний рэпер Роман Алексеев, погиб во время пожара в своей квартире в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщил на своей странице в Instagram основатель группы Влад Валов, более известный как Мастер Шеff.

Роман Алексеев
Вконтакте @kuper_badb

Сообщается, что пожар случился 23 мая. Вместе с артистом погибла и его мама Людмила. 25 мая состоится судмедэкспертиза. По словам Валова, он не оставляет надежды, что "Купер все еще жив".

"Купера больше нет... Купер – участник группы Bad Balance, бывший участник DA 108, сольный рэп-артист, самый техничный рэп исполнитель и голос питерского андеграунда. За плечами Купера сольный альбом "ЙЯ", создание своего уникального рэп-стиля и участие в бессмертном хите "Питер – Я Твой", – написал Валов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, американский актер, звезда сериалов "Друзья" и "Американская семейка" Фред Уиллард умер в возрасте 86 лет.

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