Российский продюсер Виктор Дробыш госпитализирован с коронавирусом

Юля Ухина Люди 09:44, 11.11.2020 Обновлено: 09:50, 11.11.2020

Российский продюсер и композитор Виктор Дробыш госпитализирован в Москве с двусторонней пневмонией. Артист получил положительный тест на COVID-19.

Об этом сообщает издание Starhit. По словам инсайдеров, Дробыш болеет уже вторую неделю, и врачи оценивают его состояние как средне-тяжелое. Поэтому они решили подстраховаться и все же отправили 54-летнего продюсера на больничную койку, дабы избежать риска возникновения серьезных осложнений.

"Чувствую себя нормально, да, заболел", – подтвердил информацию о госпитализации Дробыш.

Виктор Дробыш
uchastniki.com

К слову, несмотря на болезнь, Дробыш продолжал работать, правда, в удаленном режиме. Так, он активно вел страницу в Instagram, где анонсировал новые проекты своих артистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский актер и звезда сериала "Кто в доме хозяин?" Андрей Носков признался, что заболел коронавирусом.

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