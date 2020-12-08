Российский продюсер Барац – о проигрыше 'Кварталу 95': Зеленский абсолютно нас победил

Российский актер и продюсер Леонид Барац рассказал, как его команда проиграла студии "Квартал 95". По словам звезды "Квартета И", он лично не знаком с президентом Украины Владимиром Зеленским, но считает его талантливым человеком.

Продюсер заявил, что ему не всегда нравится то, что говорит глава государства. Об этом Барац сообщил в интервью изданию "Гордон".

Как стало известно, несколько лет назад между театром "Квартет И" и "Кварталом 95" произошла смешная ситуация. Так, команда Бараца презентовала фильм "Быстрее, чем кролики", а в это время у Зеленского выходили его картины "Свидания" та "Любовь в большом городе".

"Зеленский позвонил Славе Хаиту и сказал: "Ребята, давайте как-то разойдемся по датам. Уйдите с нашей даты". На что ему Слава ответил: "Знаете что? Уйдите сами с нашей даты". И как же мы проиграли им!" – отметил продюсер.

В итоге театр "Квартет И" был уверен, что их ждет большой успех и их фильм победит в "борьбе". Но по словам Бараца, они провалились и Зеленский в этом абсолютно победил их.

Напомним, Леонид Барац является одним из основателей комического театра "Квартет И". Также он известен ролями в фильмах "День выборов", "День радио", "О чем говорят мужчины", "Громкая связь" и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда театра "Квартет И" Леонид Барац обратился к хейтерам, которые критикуют его за поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.