Российская исполнительница Скарлетт Ля Куин, в прошлом – певец Оскар, заразилась коронавирусом в США.

Об этом звезда рассказала на личной странице в Istagram. По словам девушки, она почувствовала недомогание и боль в горле еще 8 марта. Но тогда о введении карантина в Нью-Йорке и пандемии почти не говорили, а шансы на заражение считали минимальными. Спустя неделю Скарлетт стало хуже и она обратилась в больницу, где ей и подтвердили диагноз COVID-19. Однако госпитализировать певицу не стали.

Скарлетт Ля Куин Фото: instagram/scarlettlaqueenpage

"Мой лечащий доктор сказал, что ничем помочь не может, так как лекарств нет. Серьезным симптомом может считаться только наличие высокой температуры и невозможность дышать. Он отправил меня домой и посоветовал лечиться, как от обычной простуды... В какие-то дни мне было тяжело дышать, в другие была сильная ломящая боль по всему телу, лихорадило, бросало в жар, при этом без температуры. Иногда тошнило. Фишка с этим вирусом еще такова, что как только тебе становится лучше, на следующий день или под вечер симптомы возобновляются. Так продолжалось около месяца", – рассказала Скарлетт.

Также она добавила, что сейчас чувствует себя намного лучше.

"Сейчас я восстанавливаюсь, чувствую себя лучше и главное – могу дышать!" – подытожила Скарлетт.

Скарлетт Ля Куин Фото: instagram/scarlettlaqueenpage

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, у российской актрисы, звезды сериала "Деффчонки" Галины Боб обнаружили коронавирус.