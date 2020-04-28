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28 апреля • обновлено в 22:02
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Российский певец-трансгендер Оскар заболел коронавирусом: что известно

1.2т
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Российская исполнительница Скарлетт Ля Куин, в прошлом – певец Оскар, заразилась коронавирусом в США.

Об этом звезда рассказала на личной странице в Istagram. По словам девушки, она почувствовала недомогание и боль в горле еще 8 марта. Но тогда о введении карантина в Нью-Йорке и пандемии почти не говорили, а шансы на заражение считали минимальными. Спустя неделю Скарлетт стало хуже и она обратилась в больницу, где ей и подтвердили диагноз COVID-19. Однако госпитализировать певицу не стали.

Скарлетт Ля Куин

Скарлетт Ля Куин

Фото: instagram/scarlettlaqueenpage

"Мой лечащий доктор сказал, что ничем помочь не может, так как лекарств нет. Серьезным симптомом может считаться только наличие высокой температуры и невозможность дышать. Он отправил меня домой и посоветовал лечиться, как от обычной простуды... В какие-то дни мне было тяжело дышать, в другие была сильная ломящая боль по всему телу, лихорадило, бросало в жар, при этом без температуры. Иногда тошнило. Фишка с этим вирусом еще такова, что как только тебе становится лучше, на следующий день или под вечер симптомы возобновляются. Так продолжалось около месяца", – рассказала Скарлетт.

Также она добавила, что сейчас чувствует себя намного лучше.

"Сейчас я восстанавливаюсь, чувствую себя лучше и главное – могу дышать!" – подытожила Скарлетт.

Скарлетт Ля Куин

Скарлетт Ля Куин

Фото: instagram/scarlettlaqueenpage

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Автор
Кристина Долматова
Тема
Коронавирус
Теги
шоу-бизнес шоу
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    Вылечились: 992. Умерли: 239.

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