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11 октября • обновлено в 13:19
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Российский певец сделал новое заявление о болеющей Заворотнюк

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Российский певец Стас Михайлов рассказал, что созданный фанатами аккаунт в социальной сети в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк заблокировали.

Об этом певец написал у себя в Instagram. Он заявил, что соцсеть сделала это, так как посчитала активность на странице подозрительно высокой.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

НТВ

"В который раз убеждаюсь, что наши люди самые настоящие!!!" — отметил Михайлов.

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Он сказал, что сейчас страницу пытаются восстановить. Кроме того, певец призвал не расстраиваться и поблагодарил всех за "добрые и открытые сердца".

Российский певец сделал новое заявление о болеющей Заворотнюк

Как сообщал OBOZREVATEL, Михайлов потребовал от общественности прекратить спекуляции на болезни актрисы Анастасии Заворотнюк и посоветовал всем молиться.

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Персоны
Анастасия Заворотнюк Стас Михайлов
Место
Россия
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