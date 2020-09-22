Российский певец сбил четырех человек в центре Москвы: его задержала полиция

Российский исполнитель Эльмин Гулиев, известный под псевдонимом Эллей, устроил аварию в центре Москвы, в результате которой пострадали четыре человека. Артиста уже задержала полиция.

Так, находясь за рулем автомобиля Infiniti, Гулиев на скорости врезался в Mercedes и выехал на тротуар, где находились люди. Пострадавшие были госпитализированы с места ДТП с серьезными травмами. Возбуждено уголовное дело, пишет ТАСС (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Сообщается, что в результате аварии 49-летняя женщина получила открытый перелом ноги, также ей ампутировали левую лодыжку, у 25-летней пострадавшей диагностированы перелом таза и сотрясение мозга. Медики зафиксировали тяжелые травмы позвоночника, перелом ребер и сотрясение мозга и у 35-летнего мужчины. Еще один потерпевший отказался от госпитализации.

Момент ДТП попал на видео: на жутких кадрах отчетливо видно, как белый Infiniti на высокой скорости врезается в черный Mercedes, тот отлетает в сторону, а сбившая его машина вылетает на тротуар. Позже на месте аварии собралась толпа людей, а также спасатели и сотрудники скорой помощи.

После допроса Гулиев заявлял, что он пытался избежать столкновения с автомобилем, и что будет помогать пострадавшим деньгами. В то же время водитель Mercedes утверждал, что машина певца мчалась на красный сигнал светофора со скоростью 100−120 километров в час, а не 80 километров в час, как утверждал Гулиев.

Напомним, Эллей – 26-летний певец, родившийся в Баку. Он известен по таким трекам, как "Давай останемся друзьями", "По подъездам" и "Просто танцуй".

Как сообщал OBOZREVATEL, недалеко от места аварии, которую устроил Эллей, ранее участником смертельного ДТП также стал известный актер Михаил Ефремов. Он на большой скорости врезался в фургон, в результате столкновения водитель грузовика умер.

Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, приговор уже обжаловали адвокаты.