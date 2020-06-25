В сети появился трейлер к российской версии фильма "Чернобыль. Бездна". Пользователи сети не оценили ролик и оставили сотни негативных комментариев.

Соответствующее видео разметили на YouTube-канале "Central Partnership". По сюжету, главные герои, пожарный Алексей, инженер Валерий и военный водолаз Борис, остаются в украинском городе Припять, чтобы ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Времени на разработку плана действий нет, поэтому группа молодых героев спускаются в резервуар под реактором, где вода по часам стремительно нагревается (ролик смотрите ниже).

Российский фильм о Чернобыле спровоцировал скандал в сети: опубликован трейлер

Российский фильм о Чернобыле спровоцировал скандал в сети: опубликован трейлер

Российский фильм о Чернобыле спровоцировал скандал в сети: опубликован трейлер

Отметим, что главные роли в фильме "Чернобыль. Бездна" сыграли такие российские актеры как Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев и Равшана Куркова. Премьера ленты запланирована на 8 октября 2020 года.

Российский фильм о Чернобыле спровоцировал скандал в сети: опубликован трейлер

Российский фильм о Чернобыле спровоцировал скандал в сети: опубликован трейлер

К слову, в конце трейлера персонаж Данилы Козловского спрашивает у друга: "Валера, из-за чего эта хр*новина рванула?". "Из-за людей", – отвечает тот. "Каких именно?" "Да какая разница?". Эта реплика и возмутила многих пользователей сети.

Российский фильм о Чернобыле спровоцировал скандал в сети: опубликован трейлер

"Последняя фраза смутила: "Какая разница?". Похоже на фильм, в котором не будут затрагивать острых вопросов", "Основано на бредовых идеях. Из трагедии сделали шоу", "Из-за чего страна в ж*пе? – Из-за людей. – Из-за каких именно людей? – Да какая разница? Сейчас они конституцию поменяют и заживем!", "А чего пожарные тушат днем, если авария была ночью? А, впрочем, какая разница?", – написали люди.

Российский фильм о Чернобыле спровоцировал скандал в сети: опубликован трейлер

Российский фильм о Чернобыле спровоцировал скандал в сети: опубликован трейлер

Российский фильм о Чернобыле спровоцировал скандал в сети: опубликован трейлер

Российский фильм о Чернобыле спровоцировал скандал в сети: опубликован трейлер

Также другие отметили, что фильм будет больше об истории любви главных героев, нежели о трагедии.

"В центре сюжета будет стоять любовная линия. Главный герой, которого играет Козловский, первым столкнется с ЧП и сразу же примется всеми силами помогать своим товарищам. Вскоре он сильно заболеет, но его жена приедет в больницу и только лишь взглядом даст ему силы на восстановление. Наш герой вновь приедет в Чернобыль и сам все сделает. Конец", – отметили они.

Российский фильм о Чернобыле спровоцировал скандал в сети: опубликован трейлер

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