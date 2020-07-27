Российский блогер Варламов переболел коронавирусом и рассказал о нетипичных симптомах

Российский блогер Илья Варламов рассказал, что переболел коронавирусом в легкой форме.

Об этом он сообщил в своем блоге на Live Journal, а также раскрыл подробности лечения и перечислил нетипичные симптомы инфекции, с которыми столкнулся.

По словам Варламова, он почувствовал усталость, небольшую тошноту и жар после интенсивной спортивной тренировки и посчитал недомогание последствием физической нагрузки. Ночью блогер не мог нормально спать и много раз просыпался "то от холода, то от адской жары".

Утром следующего дня он почувствовал себя плохо – "ломило тело и голова была тяжелой". К вечеру поднялась температура до 38 градусов. При этом, как отметил, Варламов, у него не было никаких других симптомов болезни: ни кашля, ни потери обоняния.

"Утром вставать было тяжело: тело немного ломило, словно после похмелья, голова была тяжелой, но я опять списал все на вчерашнюю тренировку и неспокойный сон. Температуры утром не было... К вечеру температура поднялась до 38. При этом я не чувствовал, что болен, просто слабость и жар. Решил выпить жаропонижающее. Через 30 минут стало значительно легче. Я поужинал. Еда доставляла удовольствие, я, как и раньше, отлично различал вкус и запах. Кашля тоже не было. По ощущениям я был холодный, тело немного вспотело – так бывает когда сбиваешь температуру. Я решил взять градусник, чтобы убедиться, что у меня 36,6... Каково же было мое удивление, когда градусник показал все те же 38! Все, как обычно, я не ощущал температуры, но она была... Ночь прошла странной. Я долго не мог заснуть", – написал Илья.

Варламов переболел коронавирусом и рассказал о симптомах (Instagram Ильи Варламова)

Варламов проконсультировался с врачом, который, выслушав его рассказ, был на 99% уверен, что блогер заразился коронавирусом. Доктор прописал лечение, после чего знаменитость самоизолировался дома.

"На 4-й день все было стабильно. Температура, кажется, ушла. Градусник показывал 36,2, я себя чувствовал просто шикарно... Сдал анализ крови. Оказывается, можно вызвать медсестру, которая уже переболела коронавирусом, чтобы никого не заражать. По косвенным признакам анализы подтвердили, что да, точно, у меня тот самый коронавирус. После анализов мне сказали делать уколы клексана (это против тромбов) в живот. Вот это самая ж*па. К такому меня жизнь не готовила! Делать уколы в живот оказалось не больно, но вот потом на месте укола надолго остается синяк", – уточнил блогер.

Варламов переболел коронавирусом и рассказал о симптомах (Instagram Ильи Варламова)

На восьмой день Варламов впервые вышел из дома на прием к врачу, в заключении компьютерной томографии сообщалось, что он заразился вирусной инфекцией, "с высокой вероятностью COVID-19", однако болезнь находилась "в фазе разрешения". На следующий день на ноге Варламова появилась сыпь.

"Да, это еще один признак коронавируса – на теле появляется сыпь, как от аллергии. Доктор объяснил, что это запоздалая реакция, такое бывает даже после выздоровления, и не надо беспокоиться. Сыпь прошла наутро и больше не возвращалась", – объяснил блогер.

Через месяц он сдал анализ на антитела, тест был позитивным. Варламов отметил, что никто из людей, с которыми он общался, даже жена, с которой они спали на одной кровати, не заразился коронавирусом.

Илья Варламов с женой (Twitter Ильи Варламова)

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