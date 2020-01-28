Российский артист после гастролей в ОРДЛО тепло запел про Украину

Известный российский пародист Александр Песков, который ранее отличился гастролями в оккупированном Луганске, вдруг тепло запел про Украину.

Александр Песков

На странице шоу Пескова в Инстаграм опубликовали свежее выступление артиста: он поет песню Верки Сердючки "Гуляночка" со словами "Ще не вмерла Україна".

На подтанцовке у Пескова – девушки в украинских национальных костюмах.

"Просто, без лишних слов… Мира и добра всему украинскому народу! И как можно скорее!", - гласит подпись к видео.

Ранее Александр Песков нарушил правила пересечения государственной границы Украины и выступал для одного из телеканалов местных боевиков в ОРДЛО. Получил благодарность от оккупационных властей за вклад "в культурную жизнь луганской народной республики".

Из-за нарушений украинского законодательства Пескова внесли в базу сайта "Миротворец".

Александр Песков

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