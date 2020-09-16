Российский пропагандист и блогер "Тесак" покончил с собой в тюрьме

Российский пропагандист, националист и видеоблогер Максим Марцинкевич по прозвищу "Тесак" покончил с собой в одном из челябинских СИЗО.

Ему было 36 лет. Тело Марцинкевича было найдено в луже крови в одной из одиночных камер СИЗО №3 в Челябинске, он находился за решеткой с 2014 года, пишет Telegram-канал Baza.

Факт смерти официально подтвердили в челябинском управлении ФСИН. По предварительным данным, для самоубийства Тесак воспользовался одноразовым бритвенным станком.

Максим Марцинкевич 6 лет провел за решеткой. РБК

Шоумен Стас Барецкий, который имел дружеские отношения с активистом, указал, что его суицид инсценирован – по версии Барецкого "Тесака" могли убить.

"Я подтверждаю. Там мутная история, мы это сейчас выясняем. Он волевой человек, вряд ли бы он сам на это пошел. Скорее всего, это подстроили – он достаточно неуживчивый парень, хотя в душе справедливый. Мы все в шоке", – заявил шоумен.

Также перед смертью тот якобы жаловался, что ему хотят вменить очередное преступление – убийство в начале 2000-х.

"Тесак" покончил с собой. Газета.Ру

По словам инсайдеров, Марцинкевич оставил предсмертную записку, где заявил, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО. Он также попросил передать своей гражданской супруге, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и его личный дневник. Записку он закончил словами "Простите меня".

Предсмертная записка Марцинкевича. Telegram-канал "ФСИН сегодня"

Позже в сети обнародовали фото записки с другим текстом. Марцинкевич писал: "А вы в курсе, что все русские бабы – шл*хи? Потому что женщина, живущая в стране, где нет узаконенного патриархата, где ее свобода не ограничена, является шл*хой по определению".

Вероятная предсмертная записка Марцинкевича. Telegram-канал "Поздняков"

Интересно, сам же пропагандист заявлял в соцсетях, что "самоубийством заканчивать жизнь не собирался". После того, как в 2014 году он попал в СИЗО в Челябинске, Марцинкевич указывал, что планирует "далее вести свою борьбу".

Пост Максима Марцинкевича . ВК

Отметим, Максим Марцинкевич – российский общественный деятель, видеоблогер неонацистского толка, сооснователь и идеолог неформального общественного движения "Реструкт", действовавшего на постсоветском пространстве. Впервые Марцинкевич получил известность как скинхед и лидер межрегионального отделения неонацистской молодежной организации "Формат 18". Он был трижды приговорен к уголовному наказанию по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства). Последний его приговор – 10 лет колонии строгого режима – был озвучен в декабре 2018 года.

Причиной судимостей Максима Марцинкевича являлись ролики, содержащие расистские и нацистские призывы. Также он отбывал наказание за разбой и хулиганство.

Подчеркнем, в 2013 году в СМИ уже появлялась информация о самоубийстве Максима Марцинкевича. Спустя некоторое время она была опровергнута. Также подобные сообщения всплывали и в 2007 году. Интересно, что инциденты происходили после того, как "Тесака" приговаривали к тюремному заключению.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2020 года основатель скандального российского паблика "Мужское государство", активист Владислав Поздняков был убит в Стамбуле. История получила широкую огласку в СМИ, однако официальное подтверждение инцидента так и не было обнародовано.