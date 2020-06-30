Российский актер выпал с 11 этажа в Москве: он умер от полученных травм

Российский актер и хореограф, близкий друг артиста Александра Реввы Максим Парфенов выпал с окна своей квартиры на 11 этаже. От полученных травм 40-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Инцидент произошел в спальном районе восточной части Москве. Падение Парфенова увидел случайный прохожий. Очевидец вызвал скорую помощь на место трагедии, прибывшие врачи констатировали смерть, пишет "Комсомольская правда".

"Прибывшие на место медики констатировали смерть 40-летнего артиста. Причиной послужили травмы, полученные в результате падения с 11 этажа жилого дома. Полицейские выяснили, что Максим выпал из окна своей квартиры", – рассказал изданию источник в правоохранительных органах.

Максим Парфенов был другом Александра Реввы Instagram Максима Парфенова

Полиция проводит проверку по факту случившегося инцидента. О возможных причинах падения пока неизвестно, правоохранители допускают версию, что актер покончил жизнь самоубийством.

Отметим, Максим Парфенов был солистом балета Государственного академического ансамбля народного танца РФ, работал хореографом и режиссером-постановщиком на Балетмейстерском факультете ГИТИСа. Также он преподавал современные танцы в Московской государственной академии хореографии при Большом театре.

Участвовал в русско-американском проекте по культурному обмену "Герои сказок Walt Disney в России", где исполнил роль принца. За свою карьеру исполнил множество ролей в театре, рекламе и кино. Снимался в сериале "Интуиция".

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